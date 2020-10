Um motociclista morreu este domingo à noite na sequência de um despiste na EN202 em Viana do Castelo.O alerta para o acidente foi dado às 23h10. O homem com cerca de 30 anos foi projetado para um jardim depois de se despistar.Quando os socorristas chegaram ao local já nada havia a fazer pelo condutor e o óbito foi declarado no local. A zona onde o acidente se deu é um local de acidentes frequentes.