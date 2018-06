Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista morre em despiste na A13 em Tomar

Acidente na zona de Alviobeira matou homem de 51 anos.

09:00

O despiste de um motociclo na A13, em Alviobeira, Tomar, às 18h00 deste sábado, causou a morte do condutor de 51 anos, residente na zona de Lisboa.



A vítima seguia no sentido norte-sul quando o motociclo se despistou, ao quilometro 141, e embateu nos rails, tendo a morte sido confirmada no local por uma equipa médica do INEM. O corpo foi removido pelos bombeiros para autópsia e as causas do despiste estão a ser investigadas pela GNR.