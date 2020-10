Um homem de 51 anos, residente no concelho de Porto de Mós, morreu ontem à tarde no IC2, na entrada sul de Leiria, após o motociclo em que seguia se ter despistado e colidido com violência com uma carrinha.



O condutor do ligeiro de mercadorias sofreu ferimentos ligeiros e foi conduzido para o hospital da cidade. O motociclista teve morte imediata e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Leiria, onde será autopsiado. A GNR esteve no local a recolher indícios.

