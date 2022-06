Motociclista morre num despiste após colisão em Braga

Um motociclista de 46 anos morreu na sequência de uma colisão com um carro, que provocou o despiste do motociclo, ao final da tarde, na rua do Couteiro, em Lomar, Braga.

O acidente ocorreu pelas 19h05. O carro vinha de uma rua sem saída. O motociclista foi assistido no local pela Cruz Vermelha e pelo INEM, mas não resistiu aos ferimentos graves. O óbito foi declarado pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e o corpo removido pelos Sapadores de Braga, que efetuaram também a limpeza da via.





A PSP esteve no local e investiga as causas do acidente mortal, que obrigou ao corte de trânsito até às 20h25.