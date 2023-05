Agostinho Santos, 47 anos, morreu no despiste da mota em que seguia, pela 01h55 deste domingo, na EN207, no Bugio, em Silvares S. Martinho, Fafe. “Fiquei em choque com esta morte. Eu conhecia-o desde miúdo e era muito boa pessoa”, disse Adelina Fernandes, amiga da vítima mortal, natural de Casadela.





A mota em despiste terá embatido num poste de iluminação pública junto ao Largo da Telha. O motociclista ainda foi socorrido pelos Bombeiros de Fafe e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Guimarães, sem sucesso. O corpo foi removido perto das 05h00. A GNR investiga.