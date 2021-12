Uma pessoa morreu depois de se despistar de mota na Estrada Nacional 261, em Santiago do Cacém. O alerta foi dado pelas 16h57 desta terça-feira.



No local estão os Bombeiros de Santiago do Cacém, a VMER do Hospital Litoral Alentejano e a GNR. A prestar socorro estão um total de 14 operacionais, apoiados por sete viaturas.