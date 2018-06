Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motociclista perde a vida em despiste

Quando os bombeiros chegaram a vítima estava em paragem cardiorrespiratória.

Por J.D. | 08:32

Um motociclista, de 52 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente no túnel da avenida das Comunidades Europeias, em Leiria.



Quando foi dado o alerta, às 10h25, referia-se a ocorrência de uma colisão entre um carro e uma moto, mas os agentes da PSP e bombeiros que foram ao local não conseguiram confirmar a existência desse automóvel.



Quando os bombeiros chegaram, a vítima estava caída à entrada do túnel, em paragem cardiorrespiratória.



A viatura do INEM chegou pouco depois, mas já nada havia a fazer e o óbito acabaria por ser confirmado no local.



As ações de recolha de indícios e limpeza da via, uma das artérias mais movimentadas da cidade, obrigaram ao corte da estrada durante duas horas.