Motociclista português de 61 anos morre em despiste em Espanha

Um motociclista português, de 61 anos, morreu este sábado num despiste na A62, em Espanha. Era paraquedista, com raízes em Barcelos, e seguiria rumo a França.O acidente aconteceu às 20h47, entre Vilar Formoso e Salamanca, ao quilómetro 344 da autoestrada A62, em direção a Salamanca. Vários meios de socorro foram enviados para o local, mas a vítima não resistiu aos graves ferimentos. O óbito foi declarado no local.De acordo com informações dos meios de comunicação locais, Joaquim Cardoso terá perdido o controlo da Mota e embateu contra os rails, tendo tido morte imediata.O motociclista era natural de Barcelos, de onde tinha partido no sábado à tarde, para regressar a Montpellier, em França, onde residia.

Joaquim Cardoso deixa vários filhos. O corpo será autopsiado esta segunda-feira, em Salamanca, e depois trasladado para Portugal. As cerimónias fúnebres, que ainda não estão agendadas, decorrerão em Vila Frescainha (S. Martinho), Barcelos.