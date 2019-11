Motociclista sem carta atropela PSP em Viseu

Um motociclista de 17 anos, sem carta, atropelou esta quarta-feira um PSP durante uma ação de fiscalização, em Viseu. Tentou fugir às autoridades por várias vezes, sem sucesso. É hoje presente a tribunal.A PSP estava a fazer uma operação stop quando avistou um motociclista, no cruzamento da rua do Chantre com a da Prebenda. Ao ser abordado, tentou a fuga e atropelou um polícia, que teve de receber tratamento hospitalar.No mesmo local tentou voltar a fugir, mas foi parado por outros agentes. Já na esquadra, onde se apurou que não tinha carta, tentou fugir mais uma vez.