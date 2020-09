Motociclista sofre despiste e cai dentro de vala hidráulica

Um motociclista sofreu este domingo ferimentos graves após se ter despistado e caído dentro de uma vala hidráulica na estrada municipal 368, que liga Alpiarça à Tapada.O homem foi retirado da estrutura de rega pelos Bombeiros Municipais de Alpiarça, que o estabilizaram no local e transportaram para o Hospital de Santarém.Segundo oconseguiu apurar, a vítima terá entre 30 e 40 anos e conduzia um motociclo de 50 centímetros cúbicos. A GNR esteve no local e está agora a investigar as causas do acidente.