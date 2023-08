Um homem com cerca de 25 anos sofreu ferimentos graves após o despiste da mota em que seguia, esta tarde, na Póvoa de Varzim.

O alerta para o acidente, na avenida 25 de Abril, foi dado às 18h23 e indicava que o jovem estava inconsciente. A vítima foi socorrida pelos Bombeiros da Póvoa de Varzim e uma equipa médica do INEM. O jovem motociclista foi depois transportado, em estado grave, para o Hospital de S. João, Porto.

A PSP esteve no local e investiga as causas do despiste.