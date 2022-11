Um exaustor explodiu esta quarta-feira num restaurante na Amadora.Ao que aapurou junto do proprietário do restaurante, no momento da explosão não havia clientes no interior do espaço. Apesar da intena coluna de fumo registada no local, não foi também necessário recorrer à evacuação do prédio.O incidente aconteceu cerca das 12h00, na rua António Nobre e os bombeiros voluntários da Amadora foram acionados para o local.No restaurante, permanece uma fita de segurança para evitar que moradores se aproximem.