Um motorista de transportes públicos acusa um guarda prisional de o ter agredido, em Peso da Régua, e fez queixa às autoridades.Fonte da GNR de Peso da Régua confirmou aoque foi apreendido um ferro numa ocorrência relacionada com uma colisão rodoviária, no sábado à noite.Segundo conta a vítima, "o agressor terá simulado uma acidente de viação" para o agredir. A vítima foi assistida no hospital de Vila Real aos ferimentos ligeiros e depois fez queixa na PSP de Lamego.