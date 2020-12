O motorista, de 43 anos, acusado de matar o amante da ex-mulher com o camião de serviço em Pereirões, Cantanhede, alegou esta quinta-feira, no Tribunal de Coimbra, que o atropelamento foi um acidente.Uma versão diferente da tese do Ministério Público que, após uma investigação de quatro anos, concluiu que o atropelamento de Rui Ribeiro, de 31 anos, tinha sido intencional e acusou-o de homicídio qualificado. À entrada do arguido em tribunal, alguns familiares da vítima, que acreditam que o atropelamento não foi acidental, reagiram com indignação, gritando: “Assassino! Desgraçaste-me a vida!”