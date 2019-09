Um motorista de um autocarro foi agredido este domingo de manhã por um passageiro no interior do veículo na rua Duque de Saldanha, no centro da cidade do Porto.Segundo o que oconseguiu apurar, o desentendimento terá acontecido depois do motorista não ter cumprido o pedido de paragem de um dos passageiros.Não houve registo de feridos, mas a PSP esteve no local, apesar de o motorista ter optado por não apresentar qualquer queixa.O autocarro transportava apenas três passageiros.