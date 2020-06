Motorista apropria-se de mais de 5800 euros da venda de bilhetes nos autocarros

Ao longo de dois anos, um motorista dos Serviços de Transportes Urbanos de Coimbra apropriou-se de mais de 5800 euros da venda de bilhetes nos autocarros e vai agora responder pelo crime de peculato.





O arguido, de 53 anos, tinha de fazer a entrega da receita dos bilhetes vendidos no interior do autocarro no prazo de oito dias e não o fez. Os factos, que foram investigados pela Polícia Judiciária do Centro, ocorreram entre o final de 2017 e 2019.