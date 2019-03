Motorista da Carris suturado com 26 pontos na cabeça após agressão

Passageiro não queria pagar bilhete. Incidente aconteceu no Rossio, em Lisboa.

Por João Tavares | 15:25

Um motorista da Carris teve de ser suturado com 26 pontos na cabeça e cara, depois de ter sido agredido por um passageiro que não queria pagar bilhete, ao final da tarde deste domingo.



A agressão teve lugar no Rossio, em Lisboa, depois do motorista ter detetado um homem – que estava acompanhado da namorada e de um bebé – a entrar pela porta traseira do transporte coletivo, de modo a não pagar bilhete.



O passageiro foi repreendido e chamado à porta da frente, de modo a entrar no autocarro da forma correta e a pagar bilhete. Teve lugar uma troca de palavras e a vítima foi atingida na cabeça com um "objeto cortante", segundo a PSP de Lisboa.



O agressor acabou por fugir a pé e o motorista foi transportada de ambulância ao Hospital de São José, onde foi assistido. A PSP investiga este crime de ofensas à integridade física.