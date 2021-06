Motorista da STCP agredida por casal no Porto após ter pedido a mulher para colocar a máscara

Uma motorista da STCP foi agredida esta quarta-feira por um casal no interior de um autocarro, no Porto. A situação ocorreu por volta do meio-dia depois da motorista ter sido alertada por um passageiro para o facto de uma mulher estar sem máscara no interior do veículo.



Esta passageira foi de imediato advertida pela condutora e colocou o equipamento de proteção. Mas já no final da viagem, a mulher dirigiu-se com o companheiro até à beira da motorista e foi nesse momento que ocorreram as violentas agressões.





A motorista tinha várias dores num joelho e na zona cervical, tendo sido transportada para o Hospital de Santo António. O autocarro onde tudo ocorreu servia a linha 400, que faz a ligação entre a Avenida dos Aliados e o Parque Nascente. Passa por dois bairros problemáticos, facto que já motivou muitas queixas por parte dos trabalhadores."Esta situação é crónica, é algo recorrente. Já alertamos a empresa para o problema, a Câmara Municipal também sabe da situação e ninguém faz nada. Não há dia em que nessa linha não existam provocações, comportamentos inapropriados", explicou Mário Barros, coordenador da Comissão de Trabalhadores da STCP, dando conta de que a colega agredida está em estado de choque.O casal fugiu e não foi identificado.