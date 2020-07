A PSP de Benfica prendeu um homem de 22 anos que, no sábado, espancou um motorista da Carris por este o ter impedido de entrar num autocarro por falta de máscara.A PSP interveio na Estrada de Benfica e viu a vítima com hematomas, e com os lábios cortados e as mãos arranhadas, além do polo da farda destruído. Antes de fugir, o agressor ameaçou os passageiros com uma faca.A arma do crime foi apreendida já com outro homem.