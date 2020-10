Um ex-motorista dos Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra vai começar a ser julgado por desviar o dinheiro da venda dos bilhetes no interior do autocarro. O homem, de 54 anos, que foi demitido em 2019 no âmbito de um processo disciplinar, apropriou-se de 5897 euros entre 2017 e 2018.











Acusado de um crime de peculato, começa hoje a ser julgado no Tribunal de Coimbra. Segundo a acusação, o então motorista tinha um prazo máximo de oito dias para entregar o valor da receita resultante da venda dos bilhetes em cada turno.