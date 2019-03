Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Motorista de autocarro leva 26 pontos na cabeça após agressão de passageiro

Homem tenta entrar com a família em autocarro sem pagar.

Por João Tavares | 09:26

Acompanhado da namorada – que levava o filho bebé ao colo –, o homem, com cerca de 25 anos, fez de tudo para que a família seguisse viagem num autocarro da Carris sem pagar bilhete.



Foi detetado pelo motorista da carreira 736 – que liga Odivelas ao Cais do Sodré –, a tentar entrar pela traseira do autocarro no Rossio, foi confrontado e respondeu com violência. O motorista, de 54 anos, foi atingido com um objeto desconhecido e teve de ser suturado no hospital com 26 pontos na cabeça e na cara. O agressor fugiu.



O ataque teve lugar às 19h30 de domingo. O autocarro imobilizou-se numa das paragens do Rossio, abriu portas e foi nessa altura que o suspeito, com a namorada a carregar o bebé, aproveitou para entrar pela traseira da viatura – destinada à saída de passageiros.



Só que o motorista, através dos espelhos retrovisores, apercebeu-se da entrada ilegal da família e pediu aos infratores para comprarem os bilhetes e entrarem pela porta da frente da viatura.



O homem acabou por acatar parte da recomendação, saiu do autocarro e entrou na parte da frente. Passageiro e motorista trocam algumas palavras, até que o primeiro agarra o braço da vítima e atinge-o na cabeça com um "objeto cortante", segundo a PSP.



De imediato, o agressor saiu do autocarro, tendo ainda sido alcançado pela vítima. Contudo, esta não conseguiu reter o homem que o atacou até à chegada da polícia. O motorista foi socorrido no local e depois transportado para o Hospital de São José.