Motorista de escola investigado por apalpão a menina de 10 anos

Uma menina de 10 anos, estudante do 4º ano no Centro Educativo de Arcozelo, Ponte de Lima, diz que um funcionário lhe apalpou o peito, a 8 de junho. Alertada pelo relato da menor a uma funcionária, a direção do agrupamento de escolas comunicou este caso à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) e ao Ministério Público.





O assistente operacional, motorista de 64 anos, foi colocado pela câmara naquele estabelecimento de ensino para concluir os últimos meses de serviço antes da reforma. Após a direção escolar ter ouvido a aluna, o funcionário foi confrontado com a acusação e, ao que oconseguiu apurar, negou qualquer ato obsceno e garantiu que estava apenas a limpar a peça de roupa que a menor vestia.