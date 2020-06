Motorista de pesados rejeita divórcio e tenta asfixiar mulher até à morte com uma corda

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 55 anos, que tentou asfixiar a mulher até à morte, com recurso a uma corda, na passada sexta-feira em A Ver-o-Mar, Póvoa de Varzim.O agressor tentou matar a mulher por estar inconformado com o pedido de divórcio. A vítima, que foi surpreendida na cama, conseguiu gritar a alertar os vizinhos que acabaram por impedir um desfecho trágico.O motorista de pesados não tem antecedentes criminais e vai ser presente a um primeiro interrogatório judicial para conhecer as medidas de coação.