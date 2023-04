Motorista de transporte de tabaco assaltado e sequestrado à porta de café em Sintra

Um motorista de transporte de tabaco foi assaltado e sequestrado à porta de um café em Almargem do Bispo, Sintra, na manhã desta quarta-feira.O homem foi agredido na cabeça e nas costas com uma arma de fogo, pelo grupo de assaltantes, depois de abandonar o café. Os suspeitos colocaram a vítima dentro da carrinha, onde o motorista foi ameaçado.Os assaltantes não conseguiram arrombar o cofre da carrinha, mas roubaram trocos e cigarros. Depois do assalto conduziram cerca de mil metros e deixaram o homem, que já tinha sido assaltado dusa vezes este ano, num descampado.Os suspeitos ainda estão em fuga. A GNR recolhe provas no local.