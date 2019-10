Motorista detido por manipulação de tacógrafo em Óbidos

Um homem, de 33 anos, foi detido na terça-feira, em Óbidos, por manipulação de tacógrafo, no âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, anunciou esta quarta-feira a GNR.Em comunicado, a GNR avança que os militares do Destacamento de Trânsito de Leiria detetaram um veículo pesado de mercadorias, que circulava sem que o condutor fizesse o registo dos seus tempos de condução e repouso, manipulando o aparelho tacográfico, através de um íman eletromagnético.De acordo com as autoridades, o não registo dos tempos permite ao condutor uma condução contínua por longos períodos de tempo, o que contraria a prática de uma condução defensiva, atentando gravemente contra a segurança rodoviária, sendo o cansaço, em concreto a sonolência, uma das causas associadas a acidentes de viação.O homem foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha.