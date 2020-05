Motorista do Governo perseguia a ex-mulher

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.05.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um motorista que há 15 anos trabalha com elementos do Governo – atualmente conduz a secretária de Estado da Educação – está acusado de perseguir e ameaçar de morte a mulher com quem viveu nove anos.Incapaz de aceitar a separação, enviou-lhe fotos onde empunhava uma arma, invadiu o local de trabalho para retirar as chaves do carro e esconder a viatura, e várias vezes foi apanhado pela PSP e GNR a violar a ordem ...