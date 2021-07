O motorista de Eduardo Cabrita – que estava ao volante do BMW que atropelou Nuno Santos na A6, no passado dia 18 de junho – é o homem de confiança do ministro da Administração Interna há mais de 15 anos. Ex-militar, Marco Pontes, chegou a receber uma medalha da NATO pelo serviço na missão de paz em Timor-Leste, mas devido ao acidente e às repercussões que o caso teve antecipou as férias e ainda não voltou ...