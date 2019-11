Motorista internado após ser brutalmente agredido quando saía de autocarro em Coimbra

Um motorista dos Serviços Municipais de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) foi esta quarta-feira agredido por desconhecidos e posteriormente internado nos Hospitais da Universidade de Coimbra com vários hematomas, disse à agência Lusa fonte da comissão de trabalhadores.Segundo Sancho Antunes, da comissão de trabalhadores dos SMTUC, o condutor foi brutalmente agredido por pelo menos dois indivíduos quando saía do autocarro, após uma colisão com a viatura que seguia à sua frente, na Avenida Emídio Navarro, cerca das 12h30."Os agressores seguiam numa viatura que circulava atrás do autocarro, cujo motorista tinha entrado ao serviço há menos de um minuto", explicou.