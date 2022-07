Motorista morre em violenta colisão em Arcos de Valdevez

Um motorista profissional, de 54 anos, morreu, segunda-feira à noite, na sequência de uma colisão violenta, quando fazia inversão de marcha na EN 101, em Prozelo, Arcos de Valdevez. Paulo Dourado teve morte imediata, a mulher, Ivone Silva, de 52 anos, sofreu ferimentos graves. O condutor do outro veículo também ficou ferido.

A colisão violenta aconteceu às 23h20, na estrada que liga Arcos de Valdevez a Monção. O casal de ex-emigrantes seguia em direção aos Arcos quando, na localidade de Prozelo, Paulo Dourado, que era motorista profissional de autocarros de turismo, encostou à berma e fez inversão de marcha, no momento em que no local passava outro veículo. O carro embateu com violência na porta do condutor que teve morte imediata. O veículo foi projetado por mais de 20 metros.

Os bombeiros de Arcos de Valdevez estiveram no local, com mais de 20 operacionais. Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros de Arcos de Valdevez explicou ao CM que a operação de desencarceramento foi muito delicada.

Ivone Silva mantém-se internada na Unidade de Cuidados Intermédios do hospital de Viana do Castelo com lesões graves.