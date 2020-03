Motorista morre no terminal de carvão em Sines

Um motorista, de 46 anos, morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente de trabalho com o veículo pesado que conduzia, no terminal de carvão do porto de Sines. António Vítor Jesus era natural daquela cidade.

Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sines, Hugo Cruz, o homem sofreu ferimentos graves após a báscula do camião ter colidido com um tapete de carvão. "O embate danificou a cabina do camião, vindo a atingir o motorista", referiu o comandante.