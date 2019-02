Camionista português de 33 anos morre em acidente em autoestrada de Espanha

Condutor de camião frigorífico tinha 33 anos.

19:34

na A-4, perto de Montoro, em Espanha.



O acidente ocorreu perto da 4h00 em circunstâncias ainda por apurar.



Luís Almeida, de 33 anos, morreu esta terça-feira vítima de um acidente de viação

A Guarda Civil de Trânsito e meios de socorro de Montoro mobilizaram-se para o local onde o condutor estaria encarcerado.

Chegados ao local, os agentes procederam ao desencarceramento do motorista do camião, que morreu no local.



O motorista é natural de Soutelo, em Vinhais.