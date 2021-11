Motorista salva 30 passageiros de incêndio num autocarro em Sacavém

Um motorista de um autocarro da Rodoviária de Lisboa abriu este domingo as portas do pesado de passageiros para deixar sair os cerca de 30 passageiros que transportava no momento em que um incêndio deflagrou na Rua Miguel Bombarda em Sacavém, Loures.As chamas foram detetadas pelo motorista cerca das 17h50, e foi o próprio a iniciar o combate com a ajuda de um extintor.Os bombeiros e a PSP de Sacavém foram chamados para tomar conta da ocorrência, que não causou feridos. As operações de socorro condicionaram o trânsito.