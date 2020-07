Um motorista, de 59 anos e natural de Chaves, foi detido pela PJ, na segunda-feira, suspeito de três crimes de homicídio na forma tentada, resistência, coação e dano. Foi-lhe apreendida uma arma de fogo .



Os factos ocorreram no final do ano passado, tendo o suspeito conseguido fugir do País. Presente a juiz, ficou obrigado a apresentações periódicas nas autoridades e proibido de se ausentar para o estrangeiro.

