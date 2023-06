Motorista TVDE esfaqueado por passageiro em Sintra era procurado pela lei

Um homem de 49 anos, de nacionalidade brasileira, motorista de TVDE (transporte de passageiros em veículo descaracterizado) foi esfaqueado nas costelas e no crânio, quarta-feira, em Belas, Sintra . O agressor fugiu.A vítima era procurada para cumprir 34 dias de prisão por conduzir sem carta. Fonte policial disse aoque o ataque foi originado por uma discussão sobre o trajeto. As facadas ocorreram na rua e o agressor, aparentando 30 a 35 anos, fugiu. O motorista foi assistido pelos Bombeiros de Belas no local e levado ao Hospital Amadora-Sintra. Teve alta na madrugada de ontem e teve de pagar 225 euros para não ir preso.