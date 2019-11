Motorista viola a filha nas viagens de camião

Durante seis anos, um motorista de pesados de mercadorias violou e abusou sexualmente da sua única filha, agora com 18 anos, nas viagens em Portugal e no estrangeiro. O homem, que cometeu as dezenas de crimes com recurso a ameaças físicas e psicológicas, foi agora detido pelos inspetores da Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro.Alguns familiares já tinham conhecimento dos abusos sexuais, mas o comportamento violento do suspeito, de 37 anos, foi "sempre impeditivo da revelação dos factos", quer por aqueles, quer pela própria menina. "Viviam aterrorizados com medo de represálias caso o denunciassem", refere a PJ.Os ataques ocorriam nos percursos profissionais que o camionista tinha de fazer, mas também na habitação onde ambos residiam, numa freguesia do concelho de Aveiro. A adolescente vivia com extrema revolta e tentava evitar os crimes, mas era violentamente ameaçada.Recentemente, ganhou coragem e fugiu de casa. Refugiou-se junto de amigos que, ao saberem do sucedido, contactaram as autoridades policiais. A jovem, que estuda mas tem mau aproveitamento escolar, foi ouvida pelos inspetores.Ainda durante o dia de quinta-feira, foram também recolhidos depoimentos de testemunhas relacionadas com o processo. Apenas esta sexta-feira se deverá realizar o primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação ao camionista, que está indiciado de abuso sexual de crianças e de violação.