Motoristas e operadores de TVDE protestam esta quarta-feira em Lisboa

Motoristas e operadores das plataformas eletrónicas de transporte em veículos descaracterizados (TVDE) vão concentrar-se esta quarta-feira no Parque das Nações, em Lisboa, durante a realização da Web Summit, para chamar a atenção para os problemas no setor.

Em declarações à agência Lusa, Fernando Fidalgo, do Sindicato do Sindicato dos Trabalhadores de Transportes Rodoviários e Urbanos de Portugal (STRUP), adiantou que os motoristas e operadores (empresas com um ou mais motoristas parceiras das plataformas) vão concentrar-se às 14h30 junto ao Altice Arena, em Lisboa, local onde está a decorrer desde esta segunda-feira a Web Summit.

Fernando Fidalgo explicou que o protesto não tem a ver com o evento internacional em si, mas com a presença no evento de oradores das plataformas digitais (empresas que dão nomes às aplicações).