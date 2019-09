Móveis e decoração nacionais com presença 'relevante' em Paris

Mais de 60 empresas portuguesas vão estar entre sexta-feira e 10 de setembro no salão Maison & Objet, um dos maiores salões mundiais de móveis e decoração, que decorre duas vezes por ano em Paris.A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) considera que esta é uma presença "relevante"."A participação portuguesa continua a ser das maiores e mais relevantes em certames da fileira casa dedicados aos profissionais do setor. A presença portuguesa neste salão ao longo dos últimos anos posiciona Portugal no grupo dos principais países representados na feira", indica o comunicado de imprensa da AICEP enviado à agência Lusa.Esta feira, que conta com mais de 3 mil expositores e recebe cerca de 70 mil visitantes tem duas edições anuais, com a segunda a acontecer durante o mês de setembro e a levar milhares de profissionais do setor de mobiliário e decoração à capital francesa oriundos de todo o mundo.Portugal aposta este ano nos setores de mobiliário, têxtil, bem-estar, mesa, iluminação, artigos decorativos e projetos. A Associação Portuguesa das Indústrias de Mobiliário e Afins (APIMA), a Associação Têxtil e Vestuário de Portugal/Selectiva Moda (ATP) e a Associação dos Industriais Portugueses de Iluminação (AIPI) apoiam a presença da maioria das empresas portuguesas expositoras.Também o programa das Aldeias de Xisto está presente neste certame, para mostrar as artes populares e os projetos de criação que se fazem na região.Juntamente com esta feira internacional, decorre em paralelo a Paris Design Week, uma semana de conferências, exposições e eventos em mais de 100 locais na capital francesa cujo objetivo é mostrar o trabalho de designers vindos de todo o Mundo.O salão Maison & Objet vai receber dia 09 de setembro a visita do Secretário de Estado da Economia, João Neves, acompanhado pelo Embaixador de Portugal em França, Jorge Torres Pereira, pelas associações empresariais presentes no certame e elementos da equipa da AICEP.