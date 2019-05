Movimento de cinco mil polícias contra intervenção em bairros problemáticos

O que começou por ser uma indignação nascida numa esquadra do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa, já se transformou neste momento, segundo fontes internas, num movimento espontâneo de polícias com cerca de cinco mil aderentes. Chama-se ‘Movimento Zero’, e remete para a intenção dos organizadores em não autuar as infrações de trânsito, e intervir nos bairros problemáticos só em situações de extrema gravidade.

O Correio da Manhã sabe que o ‘Movimento Zero’ começou pouco depois da leitura do acórdão no tribunal de Sintra, onde foram condenados oito agentes da PSP por agressões e injurias a moradores do bairro da Cova da Moura. A revolta dos agentes terá, ao que apurámos, aumentado em sequência das declarações do ex vice-presidente da Associação Sindical dos Profissionais da PSP, Manuel Morais, que denunciou o que considerou ser a existência de racismo na PSP.

Não existe qualquer ligação de sindicatos da Polícia de Segurança Pública a este movimento.

O nosso jornal pediu, há pouco, uma reação à Direção-Nacional da PSP sobre este movimento, e aguarda ainda resposta.