Movimento Zero apela a polícias para se manifestarem junto a aeroportos

O Movimento Zero, que reúne elementos da PSP e da GNR, está a apelar aos polícias para se manifestarem junto aos aeroportos portugueses no dia 21, altura em que já estava anunciado um protesto nacional. O apelo surge como resposta às medidas tomadas durante a manifestação de 21 de novembro em Lisboa.



"Não vamos permitir nova humilhação em São Bento, com muros idênticos aos que cercam criminosos. Não vamos permitir um adiar de soluções, com usual desdém, seja por parte da tutela, seja por parte das altas hierarquias da PSP e GNR. Vamos comparecer todos juntos nos aeroportos nacionais", é o apelo do Movimento.

