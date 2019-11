Movimento Zero exige coletes e gás já em 2020

O Movimento Zero, que reúne elementos da PSP e GNR, divulgou esta quarta-feira um caderno reivindicativo com 14 exigências ao Governo já em 2020."Subsídio de risco, estatuto de profissão de desgaste rápido, aumento do ordenado base em início de carreira para dois ordenados mínimos, aumento do efetivo, bodycams, tasers e material tático-policial e de autoproteção" – como coletes à prova de bala e sprays de gás pimenta, muitos dos distribuídos estão fora de validade – são algumas delas e surgem a uma semana da manifestação que irá terminar no Parlamento.Esta semana o ministro da Administração Interna reúne-se com representantes dos sindicatos da PSP e GNR.