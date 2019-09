MP abre investigação após reportagem da CMTV sobre burlas com fundos europeus

O Ministério Público abriu uma investigação aos casos denunciados pela CMTV sobre burlas com fundos europeus para a agricultura.



Segundo apurou a CMTV, o Ministério Público vai investigar as suspeitas de burlas com dinheiros que deviam ajudar agricultores.





Este esquema permite a empresas e indivíduos registarem terras sem autorização dos proprietários para se candidatarem a fundos europeus sem nunca desenvolver as terras.