MP acusa 17 pessoas de tráfico de droga na Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Funchal

O Ministério Público (MP) acusou 17 pessoas de tráfico de droga na Póvoa de Varzim e Vila do Conde, distrito do Porto, e no Funchal, Região Autónoma da Madeira, adianta esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

De acordo com a acusação do MP, os arguidos atuavam em grupos paralelos, sob a liderança de dois deles, que se dedicavam à compra e venda de droga, nomeadamente cocaína, heroína, haxixe e outras substâncias, refere a procuradoria na sua página oficial de Internet.

Os suspeitos vendiam a droga a cerca de 100 consumidores nas regiões da Póvoa de Varzim e Vila do Conde, distrito do Porto, e no Funchal, Região Autónoma da Madeira, localidade onde um dos alegados líderes de uma das redes tinha residência.

A procuradoria revela que o tráfico de droga terá acontecido até finais de 2022.