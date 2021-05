MP acusa homem de três roubos em postos de combustíveis e farmácia em Famalicão

O Ministério Público (MP) acusou um homem de três roubos em Vila Nova de Famalicão, distrito de Braga, dois dos quais em postos de abastecimento de combustíveis e um numa farmácia, anunciou hoje a Procuradoria-Geral Regional do Porto.

Em nota publicada na sua página, aquela procuradoria refere que o MP pediu ainda que ao arguido, um cidadão estrangeiro, seja aplicada a pena acessória de expulsão de Portugal.

O Ministério Público considerou indiciado que o arguido atuou juntamente com outra pessoa, não identificada.

Em 03 de janeiro de 2020, terá assaltado um posto de abastecimento de combustível em Requião e uma farmácia, em Oliveira (Santa Maria).

No dia seguinte, o alvo foi um posto de abastecimento de combustível em Antas.

Os assaltantes envergavam gorros a tapar as caras e portavam armas de fogo, com as quais ameaçavam os funcionários.

De um dos postos de combustível levaram 406 euros um telemóvel. No outro, roubaram 299 euros, tabaco no valor de 632 euros, raspadinhas no valor de 511 euros e outros artigos no valor de 294 euros.

Da farmácia, não levaram nada, porque as caixas registadoras estavam equipadas com sistema automático de pagamento.

Além de três crimes de roubo, um dos quais na forma tentada, o arguido está ainda acusado de um crime de falsificação ou contrafação de documento.

O julgamento foi requerido perante tribunal de júri, composto por três juízes e quatro jurados.