O Ministério Público (MP) quer condenar Rui Pinto a uma pena de cadeia. A poucos dias de ser conhecida a sentença no caso da alegada extorsão à Doyen, o MP avança com outra acusação por 377 crimes informáticos. Se os principais lesados são o Benfica e a Liga de Clubes, o MP aponta outros como alvos do ‘hacker’: um deles foi Cristiano Ronaldo, que surge como uma das 138 testemunhas chamadas a depor.









