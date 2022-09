O Ministério Público (MP) requereu e a juíza aceitou. Mário Ferreira vai ter de apresentar a documentação relativa às contas no negócio da venda do navio ‘Atlântida’, entre 2014 e 2015 e que passou por uma offshore em Malta. No processo em que é Ana Gomes a arguida, por alegada difamação ao empresário, o Tribunal do Bolhão, no Porto, vai ainda avançar com um pedido de junção de dados do processo que motivou as últimas buscas ao dono da TVI, em julho passado.









