MP arquiva caso de menina de 13 anos obrigada a sexo com a mãe e o padrasto em Paços de Ferreira

O Ministério Público (MP) arquivou o caso de uma menina de 13 anos, de Paços de Ferreira, que alegadamente era obrigada a participar em sessões de sexo com a mãe e o padrasto.A decisão foi tomada pelo facto de a rapariga ter ficado em silêncio perante o juiz - após um pacto que fez com o irmão de forma a proteger a mãe.Apesar de haver provas e perícias que apontavam para a prática do crime, o MP viu-se obrigado a não avançar com a acusação.O casal foi detido em junho de 2018 pela PJ, após a jovem ter denunciado a situação à GNR de Paços de Ferreira. Quando foi detida, a mulher confessou o crime. Os abusos terão decorrido durante um ano.