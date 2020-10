MP arquiva inquérito a acidente aéreo que matou duas pessoas em Leiria

O Ministério Público (MP) de Leiria anunciou esta sexta-feira ter arquivado o inquérito a um acidente mortal envolvendo um ultraleve, em junho de 2019.Os dois tripulantes morreram quando a aeronave se despenhou e deu início a um incêndio no Aeródromo José Ferrinho, em Leiria.Perante os indícios e a conclusão da investigação do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários, que apontou culpas ao piloto por realizar uma manobra não aprovada, a baixa altitude, o que demonstra "pressão autoimposta", o Ministério Público considerou não ter sido reunida prova suficiente para demonstrar a intervenção de terceiros no acidente.