MP arrasa a própria acusação e pede absolvição de mulher em incêndio

O Ministério Público arrasou a sua própria acusação e pediu esta quarta-feira a absolvição da mulher de 68 anos que está a ser julgada no tribunal de Alcobaça, acusada de ter incendiado um silvado, na Burinhosa, que ao reacender levou à destruição do Pinhal de Leiria, em 2017.



"No fundo, a acusação [do Ministério Público] é tudo especulação, que depois não é concretizado em provas. Parece-me evidente que não se consegue ultrapassar a dúvida e, por isso, a arguida deve ser absolvida do crime", disse o procurador do Ministério Público.

Ver comentários