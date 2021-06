O Ministério Público (MP) já enviou o recurso para a Relação de Évora a contestar a decisão das juízas que absolveram e libertaram Mariana Fonseca, no caso da morte e desmembramento de Diogo Gonçalves, no Algarve.



O procurador do MP considera que “houve erro notório na apreciação da prova por parte do Tribunal, e que, consequentemente, a arguida absolvida deve ser condenada em coautoria com a outra arguida no crime de homicídio qualificado”.