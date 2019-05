MP coloca hipóteses de homicídio, rapto ou sequestro de Zé do Pipo

O Investigação CM foi consultar o processo de Zé do Pipo, que se encontra no Tribunal de Leiria, e constatou que o Ministério Público está decidido a não deixar pontas soltas neste caso e quer mais investigação.

Para além do suicídio, para o Ministério Público estão também em cima da mesa as hipóteses de homicídio e rapto ou sequestro do cantor.

Para apurar a verdade dos factos há diligências importantes a fazer, como passar a pente fino os registos de chamadas telefónicas de Nuno Baptista.

Suspeita-se que alguém possa ter apagado chamadas do telemóvel de Zé do Pipo.